茨城の「東西軸」が強化！ 国道354号「境岩井バイパス」3.2km区間が3月25日に開通茨城県などで整備が進められていた国道354号「境岩井バイパス」のうち、猿島郡境町山崎から伏木までの約3.2kmが、2026年3月25日午前11時に開通します。圏央道「境古河IC」へのアクセス向上や市街地の渋滞緩和が図られ、地域交通の利便性が高まります。【画像】これはすげぇ便利！ 「ココが開通した場所です」画像で見る！（6枚）茨城県などが2