私はエリナ。夫のナオト、高1の息子ハルマと家族3人で暮らしています。初めて彼女ができて舞い上がっているハルマは、彼女の誕生日祝いにテーマパークへ行くからと言ってお金を要求してきました。その額、なんと3万円！私が断ると「いいから早く3万出せよ！！」とハルマは逆ギレ。私も激怒して感情的に言い争い、どうにもならなくなりました。そこへ帰宅したナオトは事情を知るとハルマを促し、2人で話したいと言って部屋へ入っ