23日夜、岐阜県大垣市で女性が軽乗用車にはねられ、意識不明の重体となっています。 【写真を見る】60代くらいの女性が軽乗用車にはねられ重体…岐阜・大垣市の県道 事故があったのは、大垣市割田の県道交差点です。 警察によりますと、23日午後9時半ごろ、道路を歩いて横断していた60代くらいの女性が軽乗用車にはねられました。 車を運転していた男性が「人をはねた」と警察に通報し、救急隊が駆けつけた際には女性の意識は