6月4日に開幕する海外女子メジャー「全米女子オープン」（カリフォルニア州リビエラCC）の有資格者が続々と決まっている。23日付の世界ランキング75位の選手に出場資格が付与され、佐久間朱莉、小祝さくら、菅楓華らが出場権を獲得した。【写真】浅い前傾になった！ 渋野日向子の2026年最新スイングここで出場資格と有資格者をおさらいする。まずは『過去10年間の全米女子オープン覇者』で笹生優花がエントリー。2021年、24年と