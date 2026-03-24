東京五輪柔道女子52キロ級金メダリストの阿部詩（25＝パーク24）が24日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬との“キス”ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「Love looks like this.（愛とはこういうもの）」とつづった。写真では愛犬との“キス”2ショットを投稿した。ネットでは「超可愛い」「キャア！！キスしてる！」「うらやましい〜」「仲良し」「相思相愛」などの声が上がった。