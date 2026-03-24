学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenは、2026年3月18日に『マンガでわかる！ 推し活片づけ術』＜電子版＞の配信を開始した。「推しを愛でたいけれど、部屋がグッズで埋め尽くされて足の踏み場がない……」「大切なグッズをどう保管すればいいかわからない」。そんな推し活に勤しむすべての人々の切実な悩みを解決する、新しい片づけ本が誕生した。人気の「マンガでわかる！ 収納シリーズ」第5弾となる本作は、単なる「