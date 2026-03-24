3月は、株主優待の権利確定銘柄が1年で最も多いシーズンです。NISAの成長投資枠を活用すれば、配当も優待も“非課税”で受け取れるため、資産形成のスタートとしても注目されています。本記事では、今からでも権利取りに間に合う銘柄を厳選し、初心者でも失敗しにくい選び方のポイントとあわせて解説します。NISAで保有するのに向いている銘柄これから株式投資にチャレンジしたい方は見逃せない、3月末に確定する優待銘柄。NISAの