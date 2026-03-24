メ～テレ（名古屋テレビ） 23日夕方、岐阜県御嵩町のデイサービスと住宅を兼ねた建物で火事があり、この家に住む高齢の男性と連絡が取れていません。 警察によりますと23日午後5時すぎ、岐阜県御嵩町の2階建ての建物で「火災報知機が鳴ったので外に出ると2階から炎があがっていた」と110番通報がありました。 消防車など7台が出動し火は約3時間半後に消し止められました。 この火事で鉄骨2階建ての建物およそ