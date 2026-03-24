腹筋ローラーに、クランチとレッグレイズを組み合わせる 腹筋群の構造 腹筋群は、「腹直筋」「外腹斜筋」「内腹斜筋」「腹横筋」の４つの筋肉の総称です。腹部中央の腹直筋は、６パックの筋肉として知られますが、腹直筋の上部と下部の働きには明確な違いがあり、作用の違いからも筋トレでは上部と下部を分けて鍛えます。 腹部の側面、腹直筋の両側に位置する外腹斜筋とその下についている内腹斜筋は、協力して