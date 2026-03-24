原画の肖像画よりも超リアルな立体肖像画！ 不思議！なぜ神社なのに坊さん姿？ ── 僧形八幡神坐像 東大寺の「僧形八幡神坐像」（国宝）は、神仏習合の本地垂迹説によって、八幡神が仏教の僧侶の姿で八万大菩薩として表現された神像だが、像高は90㎝弱の檜の寄木造で、彩色も鮮やかにいまも輝きを失わず、袈裟をまとい、右手に錫杖を持ち、蓮華座に坐している。 もともと東大寺の鎮守八幡宮（現在の手向山八幡神社）