ＮＹ原油時間外上昇、トランプの「二転三転」を警戒 東京時間07:15現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝89.42（+1.29+1.46%） NY原油先物は上昇、トランプ発言は「TACOトレード」だと市場は見ているようだ。市場混乱が収まれば再び態度を二転三転する可能性があることから油断はできない。 トランプ米大統領はイランと建設的な協議をしたとして、イラン発電施設への攻撃を5日間延