日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3337（+86.0+2.65%） ホンダ1307（+23+1.79%） 三菱ＵＦＪ2639（+74.5+2.91%） みずほＦＧ6139（+210+3.54%） 三井住友ＦＧ5157（+148+2.95%） 東京海上6575（+718+12.26%） ＮＴＴ158（+1.0+0.64%） ＫＤＤＩ2668（+4+0.15%） ソフトバンク217（+0.7+0.32%） 伊藤忠2010（+50.5+