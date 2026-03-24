【本日の見通し】かなり不安定な動きが見込まれる、ドル高一服がどこまで続くか 昨日の海外市場はトランプ発言で雰囲気が一変する展開を見せた。イラン情勢への警戒感から、週明けの市場は有事のドル買いが優勢。ユーロや豪ドルが対ドルで大きく下げる中、ドル円は節目の160.00円手前の売りもあって、動きは慎重ながらもドル買いに押されてじりじりと上昇。159.60円台を付ける展開となった。 週末にトランプ大統領