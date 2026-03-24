記事後半でこの3機種を聴き比べ。よろしければお付き合いください ソニーの完全ワイヤレスイヤフォン最新フラッグシップ「WF-1000XM6」が発売されて、早1カ月。言うまでもなく、そのクオリティは各方面から絶賛されているわけだが、みなさんは本機の発表時に、以下のキャッチコピーが大々的にアピールされていたのを覚えているだろうか？ 「第6感、揺さぶる」 おそらく型番末尾の“6”にちなんだワ&#