ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２４日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。安住アナは「現在、気象庁がアンケートを実施しています。新しく名前を付けるために参考にしたいということなんですが」と紹介し「一体、何の名前を決めようとしているのかということですが、こちらをご覧ください」とフリップを披露した。そして「最高気温が４０度以上の日の名前を決める