ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」は、2026年3月30日（月）より、Aぇ! groupが歌う新テーマソング『この朝は』とともに新たなスタートを切る。 コンサート、舞台、バラエティ、CMなど多方面で存在感を放つAぇ! group。メンバーの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の全員が関西出身であり、熱いパフォーマンスと、類いまれなユーモアで絶大な支持を集めている。 そんな彼らが