俳優風間俊介（42）が23日夜、Xを更新。21歳下の後輩俳優を絶賛した。風間は23日、約7年半月曜パーソナリティーを務めた日本テレビ系情報番組「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）を卒業した。これをうけ、23年4月から同番組の木曜パーソナリティーを務め、今月をもって同じく番組を卒業する俳優鈴木福（21）が同日午後、自身のXを更新し「7年半お疲れ様でした！ベムで初めて共演し、中学生の頃から毎週学校に行く前に観ていた風間さ