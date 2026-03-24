ファミリーレストランの「ガスト」は公式Xアカウント（＠gusto_official）で、2026年3月31日まで使えるクーポン「ガスドル」を配信中です。店内飲食全品対象で、会計が7％オフになります。何度でも使える全国のガスト店舗で、期間中何度でも利用できます。店内飲食限定です。会計の際に、ガストの公式Xが投稿した画像のバーコードをレジで読み取ってください。1枚で6人まで利用できます。個別会計時、テーブル決済時には利用できま