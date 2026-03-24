ピザハットは、2026年4月5日まで「新生活応援セール」を開催しています（一部店舗を除く）。ピザ3枚頼んでも3000円台！ 人気ピザ4種が1枚に集結した「ピザハット・ベスト４」（ほっくりポテマヨソーセージ／ピザハット・マルゲリータ／特うまプルコギ／テリマヨチキン）を、通常3190円のところ半額の1595円で楽しむことができます。持ち帰り限定。Mサイズ・ハンドトス生地が対象です。 同時開催中の「2枚目無料キャンペーン」と組