○経済統計・イベントなど ０８：３０日・全国消費者物価指数 １０：３０日・４０年物利付国債の入札 １７：１５仏・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：１５仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １７：３０独・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：３０独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １８：００ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値） １