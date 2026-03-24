２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円４４銭前後と前週末と比べて８０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円９９銭前後と同２５銭程度のユーロ安・円高だった。 トランプ米大統領が２３日、イランと実りある会話を行ったとしたうえで「イランのエネルギー関連インフラ及び発電所への攻撃計画を５日間延期する」とＳＮＳに投稿