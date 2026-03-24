恒那、井浦新、市川実和子、ちすん、笠松将が出演する孫明雅監督の長編デビュー作『トロフィー』が、7月10日よりテアトル新宿ほかで全国公開されることが決定した。 参考：吉沢亮、福士蒼汰、笠松将“英語”で新境地を更新した俳優たち K2 Pictures製作、分福企画による本作は、在日コリアンのひとつの“今”を描いたオリジナルストーリー。是枝裕和監督率いる制作会社「分福」に所属し、是枝監督