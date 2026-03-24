２４日の東京株式市場は日経平均株価が急反発に転じる公算が大きい。前日の下げ分をそのまま取り戻す形で５万３０００円台まで上値を伸ばすケースも考えられる。前日は日本だけでなくアジア株市場が全面安となり、特に韓国の主要株価指数であるＫＯＳＰＩは６．５％安と日経平均の下落率をはるかに上回った。今回の中東有事の最大のポイントでもあるホルムズ海峡を巡る思惑に振り回される展開が続いている。原油をホルムズ