一般財団法人公園財団は、新宿中央公園の夜桜ライトアップを3月20日（金）に開始した。芝生広場（東）デッキテラス周辺の桜の木を対象に実施。点灯時間は16時から22時まで。入場料は不要で、自由に入退出できる。 ソメイヨシノのほか、タカトオコヒガンザクラなど複数の品種が植えられており、2026年のソメイヨシノは3月下旬ごろの開花を予定しているという。 園内で見られる桜の仲間や桜に似た春の植物を掲載したリ}