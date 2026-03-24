韓国で20代女性にストーカー行為をし、最終的に殺害した44歳男のキム・フンが検察に送致された。【写真】交際女性を「廃水処理槽」に遺棄…凶悪男の身元情報が公開南楊州（ナミャンジュ）北部警察署は3月23日、キム・フンを報復殺人などの容疑で拘束送致したと発表した。警察関係者は「過去の被害者による通報事件などを総合的に考慮すると、報復目的があったものとみられる。特定犯罪加重処罰等に関する法律を適用し、検察に事件