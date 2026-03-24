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― ダウは631ドル高と4日ぶりに反発、トランプ大統領がイラン攻撃延期表明で中東リスク後退 ― ＮＹダウ 46208.47 ( +631.00 ) Ｓ＆Ｐ500 6581.00 ( +74.52 ) ＮＡＳＤＡＱ 21946.76 ( +299.15 ) 米10年債利回り4.342 ( -0.035 ) ＮＹ(WTI)原油 88.13 ( -10.10 ) ＮＹ金 4407.3 ( -167.6 ) ＶＩＸ指数26.15 ( -0.63 ) シカゴ日経225先物 (円建て)52995 ( +19