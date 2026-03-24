今春選抜から導入されたDH制。守備が苦手な選手、ケガでボールを投げられないが、バットは思い切り振れる選手など、これまでは先発出場できなかった選手にもチャンスが広がった。出場機会が増えることにつながり、とてもいい制度改革だと思う。一方、試合には出られなくても、チームの勝利には欠かせない選手もいる。花咲徳栄の記録員を務める中西遼一（3年）は、岩井隆監督の横でスコアブックを片手に戦況を見つめていた。特