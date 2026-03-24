シンガーソングライター・槇原敬之（56）が、3月30日放送分からABC テレビ朝の情報番組「おはよう朝日です」(月〜金曜前5・00)で流れる、Aぇ!group が歌う新テーマソング「この朝は」を手掛ける。STARTO ENTERTAINMENT 所属グループへの楽曲提供は SMAP 以来約16年ぶり（ソロとしては木村拓哉の「UNIQUE」以来 5年ぶり）。編曲担当は、番組火曜日コメンテーターも務めるヒャダイン。Aぇ!group ならではのパワーと、槇原流の心