4人組グループ・Aぇ! groupが、30日放送のABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』より新テーマソング「この朝は」を担当することが決定した。【写真】どんな状況!?爆笑する佐野晶哉と真顔の末澤誠也地元を大切に想い続けるAぇ! groupならではの等身大のパワーが「おは朝」を彩り、関西の朝を力強く後押しする。新テーマソングを手掛けるのは、日本を代表するシンガーソングライター・槇原敬之。STARTO ENTERTAINMENT所属