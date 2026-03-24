ブルージェイズがジョン・シュナイダー監督（46）とロス・アトキンスGM（52）との契約を延長したと、AP通信が23日（日本時間24日）に報じた。シュナイダー監督の新契約は28年まで、アトキンスは31年までとなる。この決定は昨季94勝でア・リーグ東地区を制し、ワールドシリーズではドジャースと7戦の死闘を繰り広げたことを受けたもの。シュナイダー監督は就任後、通算303勝257敗を記録。昨季はア・リーグ最優秀監督賞の投票