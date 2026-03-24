3月21日・22日の2日間にわたり、愛知県・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）でeスポーツイベント『ASIA esports EXPO 2026』が開催。eスポーツは『第20回アジア競技大会（2026年／愛知・名古屋）』において正式メダル種目となっており、この2日でその日本代表候補選手が決定した。【写真】10歳！『ぷよぷよeスポーツ』日本代表候補のゆうき選手■愛知県・大村知事が宣言「この愛知からアジアへ、熱い波を」今回の大会が持つ意