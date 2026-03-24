熊本県八代市の小野泰輔市長が高速道路を時速１５２キロで走行し、道交法違反（速度超過）の疑いで摘発された問題で、同市議会は２３日、市長給料を５０％減額（４か月）する条例案を可決した。小野氏は当初、減給期間を２か月とする意向を示していたが、厳しい批判を考慮して４か月とする条例案を提案した。４〜７月分で適用される。小野氏は昨年１２月１８日、自家用車で九州道を運転中、法定速度（時速１００キロ）を５２キ