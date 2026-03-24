動画配信サービスFODにて、『爆チュー問題コント祭り2026』を4月2日より独占配信することが決定した。地上波（関東ローカル）では、4月2日・9日の深夜0時45分より、新作コントの見どころを放送予定となっている。【写真たくさん】豪華ゲストが続々！『爆チュー問題コント祭り2026』カット『爆チュー問題』は、天才ねずみ“おおたぴかり”と普通のねずみ“たなチュー”が、人間の世界から拾ってきたモノやわからない言葉につい