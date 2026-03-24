バスケットボール男子日本代表キャプテンであり、B.LEAGUE千葉ジェッツふなばし所属の富樫勇樹選手が23日、千葉県船橋市で行われた「バスケットボールクリニック」に登場しました。この活動は、選手が自らバスケットボールの魅力や楽しさを伝えるもの。今回は船橋市内にある公立高校のバスケットボール部員(男子約50名、女子約30名)に向けて開催されました。この日は講師として、三遠ネオフェニックスのスキルディベロップメントコ