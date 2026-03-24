Image: Pixel-Shot / Shutterstock.com この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2023年3月、「アメリカの脚本家組合『AIを使って脚本を書くのはアリとしましょう』」を掲載しました。2023年3月、全米脚本家組合（WGA）はAIを「筆記具のような道具」や、リサ