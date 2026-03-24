これは、知人のA子さんに聞いたお話です。自分の子どもが失敗した場合、時にはかわいらしくて笑ってしまうこともあるかと思います。しかし、それが行き過ぎてしまうと……今回は、息子の失敗を「ネタ」として周囲に言いふらしていたBママが、思わぬ形でしっぺ返しを食らったエピソードをご紹介します。 「うちのバカ息子、超ウケる！」デリカシーのない母親の日常 A子とBママは、子どもが保育園時代からの付き