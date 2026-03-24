コントは生きた証春本番のような陽気で、強い日差しが降り注いだ２月中旬の日曜日。新宿区の甲州街道沿いの商業ビルの前にある大きな広場には、若いカップルや家族連れなど、休日を楽しむ人たちの姿があった。そこに突如現れたのが、金髪クルクルパーマに水玉模様の蝶ネクタイ、ブルーのタキシード姿の紳士……。お笑いコンビ『ウッチャンナンチャン』のウッチャンこと、内村光良（61）である。実はこれ、３月27日に放送される新説