在宅ワークでいつもは家にいるパパさんが不在にした日、ママさんとお留守番をしていた猫さんたち。翌日パパさんが帰宅しても、クールな反応を見せる猫さんでしたが…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で5万回再生を突破し、「めちゃめちゃ可愛い♡」「やっぱりパパもママも大好きなんだね」といったコメントが寄せられています。 【動画：いつも家にいるパパがいない日、『愛猫たち』は…可愛すぎる行動と