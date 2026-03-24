毎回好評の【スターバックス】のシーズナルグッズ。2月18日から店頭でも春の限定グッズが並び始めているため、店内を彩るピンクとブルーの爽やかな色合いに目が留まった人も多いはず。そこで今回は、毎年人気の「桜グッズ」のなかから、自慢したくなりそうなアイテムを紹介します。 ふんわりやわらかな桜色にキュン 桜の花を連想するような淡いピンクのバッグに、桜の花びらを刺繍した「SAKURA2026保冷