遠くで水を飲んでいた猫さんをエアなでなでしてみたら……。あまりにも尊すぎる反応がTikTokで話題に！投稿は、記事執筆時点で198万回以上も再生され、「察しのいい猫ちゃん」「なんて可愛い子なんだ～!!」「自分から寄ってくるの可愛すぎて死ぬ」といった声が寄せられました！ 【動画：遠くで水を飲んでいる猫に『エアなでなで』してみた結果…198万再生された『尊すぎるリアクション』】 猫をエアなでなでしてみた！ Ti