女優の白石まるみが23日、自身のインスタグラムを更新。「45歳の花嫁」ショットを投稿し、ファンの反響を呼んでいる。 【写真】45歳のキラキラ感ウエディングドレスに身を包んだ82年組アイドル 「【本日結婚記念日】」と題し、ウエディングドレス姿をアップした白石。「私が倖せな再婚をしてから、今日で18年が経ちました。ダーリン！今までありがとう。そして、これからもよろしくね」と節目の日を迎えたことを明か