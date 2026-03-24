フライブルクMF鈴木唯人のプレーが話題ドイツ1部フライブルクの日本代表MF鈴木唯人は現地時間3月22日のブンデスリーガ第27節ザンクト・パウリ戦で得意のドリブルから決勝点を演出し、2-1の勝利に貢献した。その「エグすぎる推進力」が注目を集めた。1-1で迎えた後半33分のプレーだった。左サイドでパスを受けて自陣からドリブルを開始すると、DF3人を引き付けながらペナルティーエリア手前までボールを一気に運んだ。そこから