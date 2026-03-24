ＡＫＢ４８の向井地美音（２８）が、４月３日に東京・国立代々木第一体育館で卒業コンサートを開催する。２０１３年の加入当初から中心メンバーとして活躍し、１９年からの約５年間は３代目総監督も務めた。このほどスポーツ報知などの取材に応じ、１３年にわたる活動の振り返りや、コンサートへの意気込みなどを語った。アイドル人生の区切りを前に、向井地の表情は晴れやかだった。「ＡＫＢ４８のストーリー性がある部分が好