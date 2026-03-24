新日本プロレスは２３日、４月４日に両国国技館で開催する「ＳＡＫＵＲＡＧＥＮＥＳＩＳ２０２６」の主要対戦カードを発表した。メインイベントのＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太が「ＮＪＣ」覇者のカラム・ニューマンを迎え撃つ２度目の防衛戦など４大タイトルマッチが行われる。タイトル戦では、ＩＷＧＰタッグ王者のＹｕｔｏ―Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲの「Ｋｎｏｃｋｏｕｔｂｒｏｔｈｅｒｓ」は、ザック・セイバーＪｒ．