ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が23日（日本時間24日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦の試合前にメディア取材に対応。先発は佐々木朗希投手（24）についてコメントした。佐々木はオープン戦4戦目の登板。30日（同31日）の開幕4戦目の先発が決まっている。指揮官はここまでの佐々木について「登板するたびに良くなってきている、という見方である。速球のコマンド、スプリットのコマンド、スプリットの使い方、