生後1カ月の赤ちゃんが心配で仕方のない柴犬さん。泣き声が聞こえるとすぐに駆け付けて…！？まるで保護者のように寄り添う姿が話題を集め、投稿は53万回再生を突破。「本当に優しいね」「尊い空間」「泣けます…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんが泣いてしまった結果→『どうしたの？』と犬が近づいて…まるで保護者のような『尊い行動』】 赤ちゃんが泣き始めると…！？ Instagramアカウン