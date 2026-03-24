軟弱地盤に悩まされる「後から開通する区間」国土交通省関東地方整備局とNEXCO東日本は2026年3月23日、「東関東自動車道水戸線（潮来〜鉾田）事業連絡調整会議（第8回）」の開催結果を公表しました。同区間は2026年度の開通が予定されていますが、どのような状況になっているのでしょうか。【出来てる…よね？？】これが東関東道“水戸線”の現在の状況です（地図と写真）東関東道水戸線は、東京から成田方面へ通じる東関東道