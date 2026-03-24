元バレーボール全日本女子セッターの竹下佳江さんが２４日までにＳＮＳを更新。夫で元プロ野球選手の江草仁貴さん（阪神コーチ）と子ども２人との家族写真を投稿し、自身の４８歳の誕生日を祝ってもらったことを明かした。自身のインスタグラムに「＃時差投稿＃３月１８日＃誕生日＃家族にお祝いしてもらった日＃ありがとう」のハッシュタグで書き出すと、「何歳になってもお祝いしてもらえる幸せ忙しく頭も体も心も