2024年にソーシャルメディアから距離を置いたバリー・コーガンが、ネット上の誹謗中傷によって私生活だけでなく、俳優としての在り方まで揺らいでいることを率直に語った。 『聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア』（2018）や『イニシェリン島の精霊』（2022）など作家性の高い作品から、マーベル『エターナルズ』（2021）にDC『THE BATMAN-ザ・バットマン-』（2022）などの大