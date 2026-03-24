ガス・ヴァン・サント監督の最新作『デッドマンズ・ワイヤー』が、2026年7月17日（金）に日本公開されることが決定した。実際に起きた異常な立てこもり事件をもとにしたクライム・スリラーで、ビル・スカルスガルド、デイカー・モンゴメリー、コールマン・ドミンゴ、アル・パチーノらが出演する。人質と自分の首をワイヤーとショットガンで固定し63時間も籠城した実話に基づく異常な事